Pendler-Ärger: Vertreter der Bahn bremst die Hoffnungen

Bergstraße.Eigentlich sollte es um den Öffentlichen Personennahverkehr gehen bei dem Gespräch, das Kreisbeigeordneter Karsten Krug kürzlich mit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für das Land Hessen, Klaus Vornhusen, führte. Doch Krug nutzte die Gelegenheit bei dem Ortstermin am Bahnhof in Groß-Rohrheim, um mit dem Vertreter der Bahn auch über die Verärgerung vieler Bergsträßer Pendler zu sprechen, die seit dem Fahrplanwechsel der Bahn im Dezember ICE-Züge nutzen müssen anstelle der vorher eingesetzten Intercitys, um ihren Arbeitsplatz in Walldorf oder Frankfurt mit vertretbarem Zeitaufwand zu erreichen.

Auf den ersten Blick mag es ein Fortschritt für Bensheim sein, wenn am Bahnhof mehr ICE-Züge Station machen. Für die Pendler, die tagtäglich auf die Nutzung der Bahnverbindungen angewiesen sind, werden die Vorteile, die ein ICE gegenüber einem IC-Zug bietet, bei weitem aufgewogen von der Tatsache, dass ihre Monatstickets in dem zuschlagspflichtigen Zug keine Gültigkeit haben.

Mehr Geld oder mehr Zeit

Den Pendlern bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder greifen sie tief in die Tasche und zahlen für den alltäglichen Arbeitsweg deutlich mehr als bisher. Oder aber sie weichen auf Regionalzugverbindungen aus, mit denen sie deutlich länger unterwegs sind – ein Problem, für das eine Lösung auf sich warten lässt.

Übergangsweise hatte die Bahn den Pendlern zwar eingeräumt, dass sie die ICE-Züge auch ohne Zahlung eines Zuschlags benutzen dürfen – doch diese Ausnahmeregelung soll Ende März auslaufen. Und danach? Bislang sieht es so aus, als wolle die Bahn dann auf der Bezahlung des Zuschlags bestehen.

ÖPNV-Dezernent Krug wies im Gespräch mit DB-Experte Vornhusen zwar deutlich darauf hin, dass diese Änderung für viele Pendler des Kreises enorme Nachteile mit sich bringe, und äußerte in diesem Zusammenhang die Bitte, dass die Bahn bis zum Ende der festgesetzten Übergangsfrist ihr Vorhaben noch mal überdenken und im Sinne der Bergsträßer Pendler Alternativen prüfen möge.

Zahlreiche Nachfragen

Klaus Vornhusen jedoch sieht, so machte er gegenüber dem Kreisbeigeordneten deutlich, aktuell „wenig Spielraum“, die finanziellen Folgen, die der Wechsel zum ICE für die Pendler der Region mit sich bringe, aufzuheben – ein Dämpfer für die Hoffnungen der Pendler, dass sich die Bahn in dem Punkt noch bewegen könnte.

Der Bahn-Experte bestätigte, dass die Begleiterscheinungen der Fahrplanänderung dem Unternehmen bekannt seien. Zahlreiche Nachfragen zu dem Thema auf allen politischen Ebenen aus der Region lägen der Bahn vor. Vornhusen sagte Krug lediglich zu, seine Anmerkungen mitzunehmen und die Angelegenheit zu prüfen.

Im Gespräch verwies der Fachmann der Bahn auf die Vorteile, von denen die Pendler aufgrund der Fahrplanänderung profitierten – wie das Vorhandensein eines Bordrestaurants oder den Zugang zu WLAN in den nun zur Verfügung gestellten ICE-Zügen. Zusätzlich führte er das weiterhin uneingeschränkt zu Verfügung stehende Nahverkehrsangebot an – ein schwacher Trost für die Bergsträßer Pendler, denen es vor allem um einen schnellen, zuverlässigen und bezahlbaren Transport an ihren Arbeitsplatz und zurück nach Hause geht.

