Pendler müssen draufzahlen

Südhessen.Für viele Pendler aus Südhessen, die im Rhein-Neckar-Raum in Lohn und Brot stehen, wird der Weg zum Arbeitsplatz künftig teurer oder zeitaufwendiger, wenn sie als Verkehrsmittel Züge der Deutschen Bahn nutzen. Der Grund: Seit dem jüngsten Fahrplanwechsel vom 9. Dezember setzt die Bahn auf der Linie 26 zwischen Hamburg und Karlsruhe, die unter anderem in Bensheim hält, nicht mehr wie bisher IC- sondern größtenteils ICE-Züge ein. Das Problem dabei: Das Jobticket des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar, das viele Arbeitnehmer nutzen, und mit dem gegen einen Zuschlag der Intercity oder Eurocity genutzt werden kann, ist in den neuen Zügen nicht gültig.

Einer Gruppe von Mitarbeitern eines großen Unternehmens in Walldorf-Wiesloch stößt dies sauer auf. „Wenn die betroffenen Mitarbeiter künftig weiterhin die schnellen Verbindungen nutzen wollen, müssen sie eine Monatskarte der DB erwerben, was den monatlichen Fahrpreis mehr als verdoppelt“, führen sie in einer E-Mail an diese Zeitung vor Augen. Die Deutsche Bahn begründet den teilweisen Wechsel vom IC auf den ICE auf Nachfrage dieser Zeitung mit steigenden Fahrgastzahlen und einer zunehmenden Auslastung der Züge, gerade im Kernnetz, zu dem auch die Strecke zwischen Hamburg und Karlsruhe gehört. Um Überbesetzungen und Qualitätsmängel zu vermeiden, würden nun die modernen ICE eingesetzt.

Immerhin kommt die Bahn den Pendlern aus Südhessen insoweit entgegen, als sie eine Übergangslösung anbietet, die vorsieht, dass die Inhaber der Jobtickets mit ihren Fahrkarten noch bis zum 31. März auch die moderneren Züge nutzen können, um „die Vorteile der ICE-Züge zu testen“.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.01.2019