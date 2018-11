Per Klick heute Abend live dabei

Bergstraße.Heute Abend verleihen der Bergsträßer Anzeiger und die Sparkasse Bensheim gemeinsam den Bergsträßer Bürgerpreis 2018. In den vergangenen Monaten waren die Bürger in der Region dazu aufgerufen, ihre Vorschläge für außerordentliches ehrenamtliches Engagement in den Kategorien „U 25“, „Alltagsheld“ und „Lebenswerk“ einzureichen. Die Jury hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Jetzt stehen die Sieger fest.

Wer gewonnen hat, ausführlich im BA vorgestellt wird und jeweils 1000 Euro für sein Ehrenamt von der Sparkasse erhält, erfahren die Kandidaten heute Abend bei der feierlichen Preisverleihung vor geladenen Gästen in Bensheim. Morgen werden die Sieger im BA bekanntgegeben. Wer nicht so lange warten möchte, kann die spannenden Momente der Preisverleihung heute Abend live oder auch später im Video auf der Facebook-Seite des BA verfolgen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018