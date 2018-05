Anzeige

„Der Vorteil einer solchen virtuellen Grabstätte“, erklärt der Psychologe Lars Segelke, „sie kann von überall und jederzeit besucht werden“. Segelke beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit neuen Formen der Trauer im Internet und hat das Portal von Beginn an mitentwickelt. „Für viele Trauernde ist es sehr tröstlich, einen solchen Ort des Gedenkens zu haben, um ihre Trauer darüber auszudrücken. Gerade, wenn die Friedhofsgrabstelle weit entfernt liegt und Angehörige in weiterer Entfernung leben“.

Familienangehörige können über eine solche Seite untereinander Anekdoten, Fotos, Videos austauschen und ihre Erinnerungen für künftige Generationen archivieren. Das Anzünden einer virtuellen Gedenkkerze für den Verstorbenen bietet dem Trauernden zusätzlich die Möglichkeit, auch ohne Worte mitzuteilen, dass er an den Menschen denkt. „Um die eigene Trauer verarbeiten zu können, ist es für viele Menschen sehr heilsam, sich auszudrücken, sich mit Anderen auszutauschen und Erinnerungen an einen geliebten Menschen zu teilen“, so Segelke.

Mit jedem in der Tageszeitung veröffentlichten Trauerfall wird künftig automatisch eine Gedenkseite im Internet angelegt, die alle Traueranzeigen, Danksagungsanzeigen und Nachrufe zum Verstorbenen versammelt und mit einem Kondolenzbuch die Möglichkeit bietet, online sein Beileid auszudrücken. Internetnutzer können somit auch nach Verstorbenen recherchieren, einzelne Traueranzeigen speichern oder ausdrucken.

Rat und Hilfe

Der Verkaufsleiter für Südhessen, Andreas Wohlfart, ist zuversichtlich: „Wir erhoffen mit dem neuen Portal einen zeitgemäßen Ort der lebendigen Trauer zu schaffen“. Dazu gehört für ihn beispielsweise auch ein kostenloses Nutzerforum, in dem Trauernde sich austauschen können. Ausführliche Ratgeberinformationen und ein Dienstleisterverzeichnis ergänzen das Online-Angebot und bieten Menschen im Trauerfall schnellen Rat und Hilfe. „Ersetzen kann eine Internetseite ebenso wenig den persönlichen Austausch nach einem Trauerfall wie eine tröstende Umarmung“, weiß Wohlfart, „aber eine sinnvolle Ergänzung können wir jenen Trauernden bieten, die im Internet nach Informationen, Rat und neuen Gedenkformen suchen“. red

Info: Nähere Informationen finden Sie auch unter www.trauer-ba.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.05.2018