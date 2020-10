Personen bis 40 Jahre infizieren sich derzeit am häufigsten

Etwa 70 Prozent der Personen im Kreis Bergstraße, die derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, sind nicht älter als 40 Jahre. Dies teilte Gesundheitsdezernentin Diana Stolz mit. Bei den Personen, die seit Beginn der Pandemie im Kreis positiv getestet wurden, liege der Anteil der bis zu 40-Jährigen mittlerweile bei der Hälfte - Tendenz steigend. Zu Beginn der Pandemie waren eher die älteren Altersgruppen betroffen. „Es gibt leider auch wieder einige schwere Erkrankungen im Kreis“, hob Stolz hervor.

Zum Zeitpunkt der Konferenz am Donnerstagvormittag befasste sich das Gesundheitsamt mit Corona-Infektionen an vier Bensheimer Schulen und einem Kindergarten in Birkenau, wie Stolz ausführte. Hinzu kämen acht Einrichtungen, bei denen Kontaktpersonen als infiziert gelten.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.10.2020