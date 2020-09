Pestfriedhof birgt Überraschungen

Worms.Vorsichtig pinselt Grabungsassistentin Ute Wahl die Erde von Schädel und Gebeinen des Toten, der neben dem Steinsarkophag noch halb in der Erde am Rand der Baugrube liegt. Noch knapp einen Monat haben sie und ihre Kollegen Zeit, die Gräber und Sarkophage freizulegen, die in einer Baugrube im Wormser Stadtzentrum aufgetaucht sind. „Ein sehr bedeutsamer Fundort“ nennt Günter Brücken von der Landesarchäologie die Ausgrabung.

Überrascht hat die Archäologen nicht, dass hier historisch Bedeutsames vergraben liegt. „Wer in einer Stadt wie Worms den Boden öffnet, darf nicht überrascht sein, dass da etwas ist“, sagt Marion Witteyer, Leiterin der Mainzer Außenstelle der Landesarchäologie. Es sei bekannt, dass an der Ecke Remeyerhofstraße/Hermannstraße ein Friedhof war, auf dem vom 12. bis zum 19. Jahrhundert Menschen bestattet wurden. Dies sei auch der Pestfriedhof der längst zerstörten Kirche St. Stephan gewesen. Was die Archäologen allerdings überrascht hat, war die Vielzahl der Steinsarkophage, die sie in 2,20 Meter Tiefe freilegen konnten. 20 Stück haben sie gefunden. Diese stammen unter anderem aus dem vierten Jahrhundert. Teilweise habe man die Sarkophage geöffnet und Pfeilspitzen gefunden. Das sei eine Grabbeigabe für einen jungen Knaben gewesen, erläutert Witteyer. Und es sei ein Beweis dafür, dass die Grablegen mehrfach durch die verschiedenen Jahrhunderte benutzt worden seien.

Die Sarkophage werden nun in Mainz genau untersucht. Noch seien längst nicht alle Deckel gelupft. Vielleicht warteten ja noch mehr Überraschungen auf die Historiker. Wenn die Stadt Worms danach Interesse habe, könne sie die Sarkophage gerne wieder zurückbekommen, betont Witteyer. Außerdem haben die Grabungstechniker Unmengen von Knochen freigelegt, die allerdings keinen wissenschaftlichen Wert haben. „Uns interessieren nur Gebeine, die im Zusammenhang liegen“, betont Brücken.

Siebenstöckiges Wohnhaus

Alles, was nun noch unter der Grabungssohle liegt, bleibe künftigen Archäologen vorbehalten, die beim nächsten Hausbau hier graben dürften, sagte Brücken. Er geht davon aus, dass hier noch weitere Gräber liegen. An der Stelle entsteht nun ein siebenstöckiges Wohnhaus mit 32 Einheiten. Wer hier einzieht, wird zu Recht sagen können, dass er ein paar Leichen im Keller liegen hat. /ü

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.09.2020