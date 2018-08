Pferd auf A 5 bei Pfungstadt

Pfungstadt.. Das war ein großer Schreck für viele Autofahrer, die am Samstagmorgen auf der A 5 bei Pfungstadt mit vielen PS Richtung Süden fuhren: Ihnen kam eine einzelne Pferdestärke entgegen – denn von einem in der Nähe des ehemaligen Pfungstädter Schwimmbades befindlichen Gestüt hatte sich um 9.40 Uhr ein spanischer Schimmel beim geplanten Beladen in einen Pferdeanhänger auf die Autobahn geflüchtet.

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1590 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.08.2018