Bergstraße.Kurze Sätze, einfache Wörter, keine Abkürzungen: Die zweite Auflage der Informationsbroschüre über Pflegeleistungen im Kreis Bergstraße wurde in leichter Sprache verfasst. 50 Seiten frei von gestelztem Amtsdeutsch und holprigem Bürokratenjargon, den selbst Muttersprachler kaum verstehen.

Das Heft, das in einer Auflage von 5000 Stück ab sofort erhältlich ist, soll alle wichtigen Informationen in einem sprachlich unkomplizierten Vokabular vermitteln. Es richtet sich vor allem an jene, die Probleme haben, sich in komplexe Sachverhalte wie Pflegegrade, Kassenleistungen oder arbeitsrechtliche Details einzulesen. Damit will die Broschüre auch zu einer besseren Integration beitragen. Der Pflegestützpunkt des Kreises, die Fachstelle „Leben im Alter“ und die Ausländerbeauftragte haben alle nötigen Infos in eine leichte Version „übersetzt“. Bei der Vorstellung des Heftes sagte Landrat Christian Engelhardt, dass auch beim Thema Pflege, das früher oder später jeden betreffe, die Sprache kein Hindernis sein dürfe.

Die einzelnen Kapitel erklären, ab wann jemand pflegebedürftig ist, wie und wo man Leistungen beantragen kann und wie es im Einzelfall weiter gehen kann. Die einzelnen Pflegegrade und deren Leistungen werden kurz und prägnant erläutert. Darüber hinaus kommen Fragen wie Versicherungsschutz, ambulante und stationäre Pflegeformen sowie Sonderregelungen für Menschen mit einer Behinderung zur Sprache.