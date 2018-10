Pflege, Vorsorge und Vollmacht

Bergstraße.Eine Informationsreihe für Migranten unter dem Titel „Pflegeleistungen und mehr, möglichst für viele Menschen verständlich“ bieten die WIR-Koordinatorin für MIA (Migranten im Alter) in Kooperation mit Gabriele Schüssler vom DRK an. In der Reihe sollen die Themen Schwerbehinderung, Krankenkassen- und Pflegekassenleistungen, Patientenverfügung, so wie Betreuungsvollmacht in einfacher Sprache behandelt werden. Auftakt ist am Dienstag, 16. Oktober, 15.30 Uhr.

Damit es allen interessierten Bürgern möglich ist, die Inhalte gut zu verstehen – auch in der jeweiligen Heimatsprache – werden die Informationen in verschiedenen Sprachen schriftlich vorliegen. Zudem sollen Dolmetscher unterstützend Fragestellungen und Antworten übersetzen.

Schwerbehinderung

Bei der ersten Veranstaltung referiert Peter Dengler, ehemaliger stellvertretender Leiter des Versorgungsamts Darmstadt. Er vermittelt Wissenswertes rund um die Schwerbehinderung.

Veranstaltungsort ist die DRK-Begegnungsstätte in Heppenheim (Werlestraße 5). Die zweite und dritte Veranstaltung (23. und 30. Oktober) befassen sich mit Fragestellungen rund um die Pflegeversicherung. Bei der Abschlussveranstaltung am 6. November steht die Patientenverfügung im Vordergrund.

Die Veranstaltungsreihe ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. red

