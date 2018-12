Pfungstadt: Drei Verletzte bei Unfall auf A 67

Bergstraße.Zwei Schwer- und einen Leichtverletzten gab es bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich an Heiligabend am frühen Nachmittag auf der A 67 zwischen dem Autobahnkreuz Darmstadt und der Abfahrt zur Tank- und Rastanlage Pfungstadt ereignete.

Um 14.12 Uhr befuhr eine 30-Jährige Pkw-Fahrerin aus Hanau mit ihrem Toyota die Autobahn in Fahrtrichtung Süden. Aus ungeklärter Ursache fuhr sie kurz vor der Zufahrt zur Tank- und Rastanlage auf den vorausfahrenden Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Frankfurt auf. Der Toyota geriet dabei auf die linke Spur. Ein weiteres Fahrzeug aus dem Rheingau-Taunus-Kreis konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Unfallstelle. Während die 60-jährige Pkw-Fahrerin des dritten Pkw leicht verletzt wurde, wurden die beiden anderen Fahrer schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Autobahn 67 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 16 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde ab dem Autobahnkreuz Darmstadt über die parallel verlaufende A5 umgeleitet. Im Einsatz waren mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen, mehrere Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr. (pol/seg)