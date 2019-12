Pfungstadt will weiter verhandeln

Pfungstadt.Eine Entscheidung mit „Bauchschmerzen“ und „Kopfweh“, gegenseitige schwere Vorwürfe und ein Riss durch Fraktionen: Das Stadtparlament in Pfungstadt hat nach einer hitzigen Debatte grünes Licht für Vertragsverhandlungen mit einem potenziellen Investor für die angeschlagene Traditionsbrauerei Pfungstädter gegeben.

Eckpunktepapier

Sie legten in einem Eckpunktepapier dem möglichen Geldgeber eine Reihe von Verpflichtungen für weitere Verhandlungen auf und verschafften sich selbst Zeit und eine Ausstiegsmöglichkeit. Die Gemeinde könne jederzeit ohne Angaben von Gründen die Verhandlungen abbrechen, heißt es in einem vorgetragenen und beschlossenen Eckpunktepapier.

Die Stadtverordneten der 25 000-Einwohner-Gemeinde zeigten sich bei der Sitzung hoch emotional. Die Traditionsbrauerei Pfungstädter ist seit Jahren defizitär und hat einen potenziellen Investor gefunden. Der Plan ist, eine neue, hochmoderne Brauerei auf dem städtischen Gelände des 2014 geschlossenen Schwimmbades zu errichten. Die alte Brauerei soll abgerissen und auf dem Areal ein Wohn- und Stadtquartier errichtet werden.

Kommunalpolitiker hegen allerdings Zweifel an der Seriosität des Investors. Der ist für eine Stellungnahme nicht zu erreichen und will sich nach Auskunft der Geschäftsführung der Pfungstädter Brauerei Hildebrand GmbH & Co. KG auch bis zur Unterzeichnung der Verträge nicht äußern.

Investor soll Pläne vorstellen

Versprochene Mittel für den Bau eines Schwimmbades und den Kauf eines Feuerwehrfahrzeugs in Höhe von mehreren 100 000 Euro sollen vertraglich festgezurrt werden. Der Betrieb der alten Brauerei muss bis zur Fertigstellung eines Neubaus auf dem Schwimmbadgelände garantiert werden. Das Neubaugelände soll zudem ausschließlich für den Bau einer Brauerei ausgeschrieben werden, so dass keine anderen Immobiliengeschäfte gemacht werden können.

Die Stadt erwarte von dem Investor, dass er seine Pläne vorstelle, sagte Ralf Krier, der das interfraktionelle Kompromisspapier vorstellte. Bei der emotionalen Versammlung, die zwischenzeitlich wegen lautstarker Auseinandersetzungen der Kommunalpolitiker unterbrochen wurde, ging der Riss für oder gegen das Eckpunktepapier auch quer durch die Fraktionen. Es wurde mit 16 Ja-Stimmen gegen 10 Nein-Stimmen angenommen. Dabei stimmten bei SPD und CDU auch Stadtverordnete gegen die Mehrheitsmeinungen ihrer Fraktionen. Es gab fünf Enthaltungen.

„Wir sind kein verlässlicher Partner für die Bürger“, sagte die SPD-Politikerin Katrin Seeger. Sie finde es skurril, dass das Parlament in drei Wochen die Brauerei retten solle. Auch der CDU-Politiker Maximilian Schimmel richtete sich gegen die Mehrheitsmeinung seiner Fraktion. „Die Sicherheitsmechanismen, die wir einbauen, wer überwacht denn die?“

„Wenn wir das Eckpunktepapier heute ablehnen, ist die Brauerei fertig“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Eberhard Klüber. „Es besteht kein Risiko für die Stadt.“

Die Stadt, in der ein riesiges Hai-Aquarium künftig Tausende Besucher anlocken soll und die 2023 den Hessentag ausrichten wird, ist gespalten über den Brauereineubau. Der Geschäftsführer der Brauerei, Stefan Seibold, gab sich Ende November noch optimistisch. „Im ersten Quartal wird die Tinte trocken sein.“ Die Stadtverordneten wollen nun genau hinschauen, wie es mit dem Investor weitergeht und ihrem Bekunden nach notfalls auch die Reißleine ziehen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019