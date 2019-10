Photoshop Elements näher kennenlernen

Bergstraße.Eine Einführung in den Umgang mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop Elements erhalten Teilnehmer in einem Tageskurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs).

Wie digitale Bilder verändert, korrigiert, präsentiert und ausgedruckt werden, wird in dem Kurs vermittelt, der am kommenden Samstag, 12. Oktober, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr stattfindet.

Zweiter Kurs für Fortgeschrittene

In einem zweiten Kurs werden fortgeschrittene Techniken mit dem Programm Photoshop Elements vermittelt. Hier stehen die Ebenentechnik zur Bildmontage, verschiedene Auswahlmethoden, spezielle Retusche-Methoden sowie die Kombination von Text und Bild im Mittelpunkt.

Dieser zweite Kurs läuft am Sonntag, 13. Oktober, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr.

Kursort für beide Veranstaltungen ist das Schulungszentrum der Kreisvolkshochschule in Lorsch (Römerstraße 16). red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.10.2019