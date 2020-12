Pizzeria-Tür hielt Einbrechern stand

Viernheim.Die Tür einer Pizzeria an der Viernheimer Karl-Marx-Straße hielt dem Aufbruchsversuch Krimineller stand. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, versuchten nach derzeitigem Kenntnisstand Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Montagabend (30.11.) und Dienstagmittag (1.12.) ins Innere des Restaurants zu gelangen, was ihnen misslang. Nachdem die Tür sich nicht öffnen ließ, versuchten die Kriminellen offenbar auch durch das Fenster in die Pizzeria zu kommen. Auch dieser Versuch scheiterte, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe

der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.12.2020