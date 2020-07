Pkw-Brand verursacht riesige Rauchwolke

Bergstraße.Eine weithin sichtbare Rauchwolke erhob sich am Samstagabend gegen 20.45 Uhr bei Lorsch in den Himmel. Ursache war ein Pkw-Brand auf der B 47. Das Fahrzeug hatte sich nach Angaben des Lorscher Stadtbrandinspektors Markus Stracke „vermutlich wegen eines technischen Defekts“ entzündet und brannte komplett aus. Personen seien dabei nicht verletzt worden. Aufgrund der in dem Auto verbauten Kunststoffteile, die in Flammen standen, sei es zu der starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr Lorsch war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Die B 47 musste in Fahrtrichtung Bensheim für eine halbe Stunde gesperrt werden. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde abtransportiert. kel/Bild: Keller

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 26.07.2020