Pkw überschlägt sich auf der A 67

Auf der A 67 Bei Lorsch hat sich gestern ein Pkw überschlagen. © Strieder

Bergstraße/Lorsch.Bei einem Verkehrsunfall auf der A 67 bei Lorsch sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei Personen verletzt worden. Gegen 1 Uhr kam ein mit drei Personen aus dem Märkischen Kreis besetzter Pkw an der Abfahrt zur Rastanlage Lorsch aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Betonbegrenzung und überschlug sich. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss war der Fahrer laut Autobahnpolizei nicht. Die rechte und die mittlere Spur mussten eine Stunde lang gesperrt werden. red

