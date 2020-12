Plädoyers im Prozess um Odenwälder Raubmord erwartet

Darmstadt.Im Prozess um den mutmaßlichen Raubmord an einem Rentner werden an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) im Darmstädter Landgericht die Plädoyers erwartet. Angeklagt ist ein 20-Jähriger, der das 89 Jahre alte Opfer gut kannte. Der junge Deutsche hat gestanden, Mitte Dezember 2019 den Rentner in dessen Wohnung in Reichelsheim im Odenwaldkreis mit einem langen Ratschenschlüssel niedergeschlagen und am Kopf schwer verletzt zu haben. Mit den geraubten 650 Euro Bargeld will er Drogen gekauft haben. Der Rentner, der nach der Tat ein Pflegefall war, starb im April. Laut Rechtsmedizin war der Tod eine Folge der Verletzungen des Überfalls.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.12.2020