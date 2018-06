Pläne zur Entwicklung der Region

Anzeige

Nach dem Zuschlag an ein Fachbüro für die Erstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes für den Regierungsbezirk Darmstadt wurde jetzt mit den Arbeiten begonnen. Die planerischen Herausforderungen, die durch das starke Bevölkerungswachstum, den anhaltenden Wohnraumbedarf und neue Anforderungen an Gewerbe- und Logistikflächen in der Region geprägt sind, werden eingehend betrachtet. Bei der konzeptionellen Ausarbeitung stehen aber ebenfalls die Themen Mobilität, Landschaftsraum, Klimawandel und die Sicherstellung einer sozialgerechten Raumnutzung im Ballungsraum und im ländlichen Raum der Region im Fokus.

Das informelle Konzept sollen der Regionalversammlung Südhessen und der Verbandskammer des Regionalverbandes Frankfurt-Rhein/Main als eine konzeptionelle Entscheidungsgrundlage für Flächenausweisungen im neu aufzustellenden Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan dienen.

Fachgespräche vor Ort

Wie die 184 Städte und Gemeinden der Planungsregion Südhessen vom Regierungspräsidium Darmstadt bereits informiert wurden, sollen die Kommunen bei der Konzepterstellung einbezogen werden. In den kommenden Monaten werden daher die Kommunen aufgesucht, um im Rahmen von Fachgesprächen wichtige Informationen geben zu können.