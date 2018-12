Plätzchenbacken für die Tafel

Bergstraße.Mit einer Plätzchenback-Aktion rundete das Bensheimer Team der DRK-Freiwilligendienste ihr Jahr ab. Die Mitarbeiterinnen des DRK-Kreisverbandes Odenwaldkreis mit seinem Fachbereich Freiwilligendienste in der Außenstelle in Bensheim wollten sich engagieren und dabei etwas Gutes tun.

Dies geschah ganz nach dem Motto „Wer etwas für andere tut, tut etwas für sich selbst“ – ähnlich den Freiwilligen, die sich täglich in den vielen sozialen Einrichtungen im Kreis Bergstraße einbringen.

Wie auch die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Rahmen ihres Konzeptes zu den Freiwilligendiensten in den vergangenen Tagen mehrfach sagte, lebt unsere Gesellschaft von Menschen, die sich freiwillig einbringen. Im Kreis Bergstraße leisten derzeit circa 250 junge Erwachsene unter der Trägerschaft des DRK ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) und zeigen so eine besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements. Pädagogisch begleitet werden sie unter anderem vom Fachbereich in Bensheim.

Die Mitarbeiterinnen wollten es den jungen Leuten nun gleich tun und konnten so über 70 Plätzchentüten an die Bensheimer Tafel verschenken, die am gleichen Tag die frischen Plätzchen an der Ausgabe verteilt haben.

Das FSJ ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Erwachsene. Die Freiwilligen sind in den verschiedensten sozialen Bereichen eingesetzt. Das Spektrum reicht von der Kindergarten-Gruppe, über Unterstützung an Schulen, bis hin zur Hilfe für Menschen mit Behinderungen, der Seniorenhilfe oder dem Rettungsdienst.

Informationen über das FSJ und den BFD beim DRK bekommen Interessenten im Internet oder unter der Telefonnummer 06251 / 9400900.

www.freiwilligendienste.drk-odenwaldkreis.de

