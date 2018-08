Anzeige

Winzer Axel Seiberth vom Weingut der Stadt Bensheim im historischen Weinkeller aus dem Jahr 1875. Dort können in Holzfässern und modernen Tanks insgesamt bis zu 180 000 Liter Wein eingelagert werden. In dem Keller herrschen das ganze Jahr über plus zwölf Grad: „Da macht das Arbeiten besonders viel Spaß, wenn draußen so eine Hitze ist.“ BILD: Funck