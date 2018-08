Anzeige

Lars Hansen, technischer Leiter im Luxor Filmpalast in Bensheim, ist Herr über sieben computergesteuerte Projektoren. Die Räumlichkeiten sind klimatisiert. Das ganze Jahr über ist die Temperatur auf konstante 23 Grad geregelt. Hansen, dessen Arbeitszeit oft bis spät in die Nacht geht: „Im Sommer fühlt es sich hier kühl an, im Winter warm. Die Kinosäle sind auch klimatisiert.“ BILD: Funck