Anzeige

Bergstraße.„Schule am Limit im Bildungswunderland Hessen“ ist eine Podiumsdiskussion betitelt, zu der die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Dienstag, 14. August, um 17 Uhr ins Parkhotel Krone in Auerbach (Darmstädter Straße 168) einlädt.

„Zu große Klassen, zu viele Aufgaben im Bereich Verwaltung, worunter die pädagogische Tätigkeit leidet, außerdem ein großer Lehrkräftemangel vor allem bei Grund- und Förderschulen: Aus den Schulen kommen immer häufiger Klagen von Lehrkräften, dass sie sich nicht mehr in der Lage fühlen, ihre Arbeit den eigenen Ansprüchen entsprechend durchzuführen. Das Wort Überlastung macht die Runde, während die Landesregierung auf etliche Erfolge in der Bildungspolitik hinweist“, beschreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung aktuelle Problematiken.

All dies möchte der Bergsträßer Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Rahmen der Podiumsdiskussion thematisieren.