Polizei entlarvt Tankbetrüger

Bergstraße.Wegen Tankbetrügereien und Kennzeichendiebstahl muss sich demnächst ein 21-jähriger Mann aus Bensheim strafrechtlich verantworten. Der junge Mann ist in fünf Fällen von der Videoüberwachung zweier Tankstellen in Heppenheim und Bensheim zwischen Oktober und Januar aufgenommen worden, nachdem er sein Auto tankte und wegfuhr, ohne zu bezahlen. Um von sich abzulenken, nutzte der Mann gestohlene Kennzeichen. Der polizeiinterne Abgleich der Überwachungsbilder brachte die Beamten der Ermittlungsgruppe Heppenheim schließlich auf die Spur des Bensheimers. Den Tankstellen ist ein Schaden in Höhe von rund 390 Euro entstanden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019