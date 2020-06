Polizei fasst Jugendbande

Bergstraße.Ein 18-jähriger Einhäuser hat gestanden, für mehrere Einbrüche verantwortlich zu sein. Nach einem Einbruch in Rimbach, bei dem am 21. März eine Geldkassette und die Kaffeekasse gestohlen worden waren, war einem Zeugen ein silberfarbenes Auto mit vier Personen aufgefallen. Dies brachte die Ermittler auf die Spur des 18-Jährigen. Ende Mai waren dann seine und die Wohnungen seiner drei Mittäter in Einhausen und Lorsch nach Beweismitteln durchsucht worden.

Ebenfalls eingebrochen wurde in eine Bäckereifiliale im Weinheimer Ortsteil Sulzbach. Am 28. März kontrollierte die Polizei dann auf einem Parkplatz an der A 5 bei Hemsbach einen silberfarbenen Kleinwagen. In dem Opel saßen der 18-Jährige sowie seine 19, 21 und 23 Jahre alten Freunde aus Einhausen und Lorsch. Zudem entdeckten die Ordnungshüter Einbruchswerkzeug und Sturmmasken.

Wegen des Verdachts auf Einbruchsdiebstahls wurden die Männer zunächst festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Wer neben dem 18-Jährigen an dem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus am 23. Mai in Lorsch beteiligt war, müssen die Ermittlungen der Polizei ergeben. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020