Polizei hebt Cannabisplantage aus 

Groß-Gerau.Im Keller eines Wohnhauses in Groß-Gerau haben Polizisten eine Cannabis-Plantage mit mehr als 60 Pflanzen entdeckt. Diese seien bis zu einem Meter hoch gewesen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. In dem Haus wohne ein 30-Jähriger, den die Polizei am Samstagabend wegen eines Streits gesucht habe. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war, ein Atemtest zeigte einen Alkoholwert von rund ein Promille. Außerdem fanden die Beamten unter anderem 45 Ecstasy-Pillen und eine kleine Menge Marihuana, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung zweier Wohnungen anordnete.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.10.2020