Polizei jagt rasende Biker

Südhessen.Wegen des Verdachts illegaler Motorradrennen ermittelt die Polizei schon seit geraumer Zeit gegen mehrere Biker aus der Region. Gestern gab es in diesem Zusammenhang Durchsuchungen von insgesamt sieben Anwesen in Lindenfels und Heppenheim sowie in Schriesheim, Reinheim, Otzberg und Schaafheim, die von Beamten der Polizeidirektion Bergstraße unter die Lupe genommen wurden.

Im Zuge der Ermittlungen in diesem Fall hatten die Polizisten der Station in Heppenheim bereits Ende März die Wohnungen von zwei 21 und 22 Jahre alten Männern durchsucht. Die beiden Tatverdächtigen, die aus dem Kreis Bergstraße stammen, müssen sich nach einer Motorradfahrt unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen hatten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismittel sichergestellt, darunter 10 Terabyte Datenträger.

Unerlaubte Rennen gefahren

Die akribische Auswertung des Datenmaterials, die eine eigens dafür gegründete Arbeitsgruppe vorgenommen hat, ergab weitere strafrechtlich relevante Anhaltspunkte gegen bislang sechs zusätzliche Beschuldigte. Die Verdachtsmomente gegen die 20 bis 25 Jahre alten Männer beziehen sich dabei auf zahlreiche risikoträchtige und gefährliche Verkehrsverstöße.

Unter anderem sollen sich die Männer als Gruppe gezielt zu Wettrennen mit ihren Fahrzeugen verabredet haben. Bundesstraßen im Odenwaldkreis, an der Bergstraße und auch außerhalb von Hessen sollen dabei von ihnen als „Rennstrecken“ auserkoren worden sein, auf denen sie Geschwindigkeiten deutlich über Tempo 200 erreicht und zudem gefährliche Überholmanöver vollzogen haben sollen.

Basierend auf dem seit März vorliegendem umfangreichen sowie belastendem Beweismaterial erließ das Amtsgericht Darmstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ergänzende Durchsuchungsbeschlüsse. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten bei ihrem Einsatz gestern Morgen unter anderem vier Motorräder sicher, die nach derzeitigen Erkenntnisstand bei den Fahrten genutzt wurden. Auch nahmen die Beamten Motorradbekleidung, Kameras und umfangreiche Datenträger als Beweismittel mit. Die Führerscheine aller Tatverdächtigen wurden ebenfalls beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. pol

