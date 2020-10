Polizei-Kontrollen in Gaststätten

Bergstraße.Die steigenden Corona-Infektionszahlen im Kreis Bergstraße haben entsprechende Beschränkungen auch für die Gastronomie mit sich gebracht. Eine Kontrolle durch Beamte der Polizeistation Heppenheim zeigte, dass sich der Großteil der Gaststätten und Spielotheken an sämtliche vorgegebene Regeln halten, die durch das Landratsamt des Kreises Bergstraße erlassen wurden. „Gerade die Sperrzeit wird nahezu strikt eingehalten“, berichtet die Polizei.

Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel: So wurden eine Gaststätte in Heppenheim und eine Spielhalle in Lorsch kontrolliert, in denen fast alle für den Betreiber geltenden Regeln nicht eingehalten wurden. So wurden zum Beispiel in der Gaststätte die Abstandsregeln, das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie eine geeignete Datenerhebung kategorisch missachtet. Die gleichen Feststellungen machten die Beamten auch bei der Spielhalle in Lorsch, wobei dort auch zum Beispiel keinerlei Trennvorrichtungen der Automaten vorzufinden waren.

Beide Lokalitäten wurden auf die entsprechenden Missachtungen hingewiesen und sehen sich nun auch möglichen Ordnungswidrigkeitsverfahren gegenüber. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020