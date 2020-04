Polizei kontrolliert 269 Biker

Südhessen.Polizeibeamte haben ihre intensiven Motorradkontrollen von Freitag bis Sonntag fortgeführt und zahlreiche Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Die Ordnungshüter stoppten im Bereich der beliebten Motorradstrecken in ganz Südhessen rund 300 Fahrzeuge – darunter allein 269 Motorräder.

Vier Motorräder sichergestellt

94 Motorräder kontrollierten die Polizisten am Freitag auf der Landstraße bei Reußenkreuz und Schöllenbach, auf der Landstraße zwischen Kortelshütte und Rothenberg und auf der Bundesstraße 45 bei Groß-Umstadt. Neben vereinzelten Verstößen, unter anderem wegen Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit, stellten die Polizisten vier Motorräder sicher. Hier hatten die Eigentümer Manipulationen an der Auspuffanlage vorgenommen. Für zwei weitere Biker endete die Tour aufgrund eines nicht zulässigen Helmes beziehungsweise nicht genehmigter Fußrasten. Außerdem drohen vier Fahrern Bußgelder, weil sie das Überholverbot missachteten.

Mit einer Zahl von 88 kontrollierten Bikern setzten sich die Überprüfungen auch am Samstag fort. Auf der für Motorradfahrer gesperrten Strecke am Krähberg stoppten die Beamten zwölf Biker, die noch an Ort und Stelle mit Verwarngeldern geahndet wurden. Positiv hervorzuheben ist, dass sich alle Motorradfahrer auf der Bundesstraße 460 an das vorgegebene Tempolimit hielten. Dagegen waren sechs Autofahrer zu schnell. Als unrühmlichen Spitzenreiter des Tages stoppten die Polizisten dort einen 21-Jährigen aus Großostheim, der mit 143 Sachen das Tempolimit von 100 ignorierte. Bei der Überprüfung eines weiteren Autos wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz abgelaufen war. Hier wurden die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Kontrollen angekündigt

Am Sonntag überprüften die Beamten 87 motorisierte Zweiräder. Anders als an den vorangegangenen Tagen stellten die Beamten dabei rund um Lindenfels verstärkten Motorradverkehr fest. Hier suchten die Ordnungshüter vornehmlich das Gespräch mit den Fahrern.

Insgesamt habe der Einsatz der Polizeibeamten erneut zu vielen positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung geführt, berichtet die Pressestelle des Präsidiums Südhessen in Darmstadt in seiner Bilanz. In den kommenden Wochen werde die Polizei die intensiven Kontrollen fortführen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.04.2020