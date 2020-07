Polizei mit Graffiti beleidigt

Hemsbach.Die Garagentore der Polizei in Hemsbach besprühten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, mit dem beleidigenden Schriftzug „ACAB“ – dies steht für die englischsprachige Beschimpfung „all cops are bastards“ und bedeutet übertragen so viel wie „Alle Polizisten sind Schweine“. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 / 1003-0 zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.07.2020