Polizei nimmt Brummifahrer unter die Lupe

Bergstraße.Seine laute Stimme und seine Sprachkenntnisse werden für den Polizisten in der gelben Warnjacke zum Vorteil, als er sich dem Lkw-Fahrer verständlich machen muss, den seine Kollegen auf die Abfahrt zum Parkplatz Wildbahn gewunken haben, ziemlich genau östlich von Lampertheim auf der A 67. „Alkoholkontrolle“, ruft er über den Motorenlärm dem jungen Mann im Führerhaus zu, das aufwendig mit Adlermotiven lackiert ist. Um sicherheitshalber auf englisch hinzuzufügen: „Alcohol? Did you drink alcohol?“ – „Haben Sie Alkohol getrunken?“

Der Mann verneint in gebrochenem Deutsch. Dennoch bittet ihn der Beamte, aus dem Sattelzug, auszusteigen. Er lässt sich Führerschein, Fracht- und Fahrzeugpapiere zeigen. Dann die entscheidende Frage: „Sind sie damit einverstanden, einen Alkoholtest zu machen?“ Der junge Mann, gekleidet in einen schwarzen Kapuzenpulli, wirkt entspannt. „Kein Problem“, sagt er. Sein Gegenüber weist ihn an, ein Röhrchen aus der Plastikverpackung zu nehmen. Es wird an dem Lesegerät befestigt, dann muss der Fahrer vier Sekunden lang hineinpusten. Noch ein paar Augenblicke später dann die Auflösung. 0,0 Promille.

Etwa 70 Beamte im Einsatz

„Alles klar“, sagt der Polizist und deutet mit dem Arm auf eine Gasse zwischen mehreren Verkehrshütchen, die den Weg zur Ausfahrt des Parkplatzes zurück zur Ausfahrt weisen. „Weiter so. Gute Fahrt“, sagt er. Der Mann mit dem schwarzen Pullover verabschiedet sich, klettert wieder ins Führerhäuschen und setzt seine Fahrt fort.

So wie dem Mann mit dem auffälligen Adler-Lkw ergeht es in der Nacht auf Montag jeder Menge Lastwagenfahrer, die von Norden nach Süden über die A 67 rauschen. Es ist ein Großeinsatz der Autobahnpolizei Südhessen: Etwa 70 Beamte sind auf dem Parkplatz und drumherum im Einsatz, um zu kontrollieren, ob Lastwagenfahrer, die auf der wichtigen Verkehrsroute unterwegs sind, fahrtüchtig sind, oder ob sie sich das Wochenende bis Sonntag, 22 Uhr, wenn die lkw-freie Zeit endet und sie sich wieder auf den Weg machen dürfen, mit Alkohol oder anderen Substanzen versüßt haben und sich benebelt hinters Lenkrad setzen.

Sattelschlepper als Geisterfahrer

Anlässe habe es in der Vergangenheit genügend gegeben, sagt Einsatzleiter Stefan Styra. „In den vergangenen 18 Monaten hatten wir hier mehrere alkoholbedingte Falschfahrten“, sagt er an einem Holztisch in einem weißen Zelt in der Mitte des Parkplatzes, in dem sich die Polizisten bei Kaffee zwischendurch aufwärmen können. Der Sattelschlepper, der im November als Geisterfahrer 21 Kilometer auf der A 67 und der A 5 unterwegs war, und dabei einen Unfall mit zwei Verletzten verursachte, ist nur ein Beispiel.

Bei Kontrollen auf Raststätten, auf denen die Beamten pausierende Brummifahrer ansprachen, hätten sich teilweise „erschreckende“ Zustände offenbart, sagt Styra. Viele der Kontrollierten ließen sich das ganze Wochenende über komplett volllaufen, um sich dann sonntags ab 22 Uhr wieder auf den Weg zu machen.

Wie Polizeisprecher Bernd Hochstädter erklärt, sind die Puste-Tests zwar freiwillig. Eine gute Idee sei es aber nicht, sie abzulehnen. „Die Kollegen können dann auch eine Blutentnahme anordnen“, führt er aus. Letztlich handele es sich dabei zwar um eine richterliche Entscheidung. Diese Genehmigung könne aber zur Not auch im Nachhinein eingeholt werden. Bei Gefahr im Verzug, wenn etwa schon an der Alkoholfahne erkennbar sei, dass die Kontrollierte nicht mehr auf den Verkehr losgelassen werden sollte, könne auch Zwang angewendet werden.

Um die Verkehrsteilnehmer unter die Lupe nehmen zu können, provozieren die Beamten in Richtung Süden zwischen der Raststätte Lorsch und dem Parkplatz Wildbahn einen Stau. Ein Räumfahrzeug sperrt erst die Überholspur, kurz vor der Ausfahrt wird auch die mittlere Spur dichtgemacht. Eine digitale Hinweistafel fordert die Fahrer aller Fahrzeuge ab 2,8 Tonnen auf, nach rechts raus zu fahren. Polizeibeamte verweisen auch einzelne Pkw-Fahrer auf den Parkplatz. „Unser Augenmerk liegt aber auf den Lkw- und Sprinterfahrern“, stellt Styra klar.

Geschultes Auge hilft bei Auswahl

Mehrere LED-Scheinwerfer stehen auf dem Areal. Fahrer, die die Beamten genauer unter die Lupe nehmen wollen, werden in Parkbuchten gewunken. Bei dieser Gelegenheit wird nicht nur ihr Alkoholpegel, sondern auch der Zustand der Fahrzeuge, teilweise auch die Fracht gecheckt.

Bei der Entscheidung, wen sie kontrollieren, verlassen sich die Beamten auf ihr „geschultes Auge“, wie einer von ihnen erklärt. „Dieser Mann hat gepflegt gewirkt, außerdem entspannt und nicht nervös“, erläutert er, nachdem er einen Fahrer nach kurzem Dialog durchgewunken hat – ohne Alkoholtest. Fangen die Personen hingegen an zu stammeln, ist oft der Verdacht der Ordnungshüter geweckt und sie schauen genauer hin – oder lassen sich anhauchen. Als nächstes folgt dann der Schnelltest.

„Der da hat Riesenpupillen“, heißt es beim nächsten Verkehrsteilnehmer, bevor er in eine der Parkbuchten geschickt wird. Der Test ergibt allerdings, dass das zumindest nichts mit Alkohol oder Drogen zu tun hat. Der Fahrer ist vollständig nüchtern – wie fast alle, die die Polizisten in dieser Nacht kontrollieren.

Gegen 1 Uhr nachts ist der Einsatz beendet. Zwar gibt es mehrere kleine Verstöße gegen bestimmte Regeln, auch ein Pkw-Fahrer unter Drogen geht den Männern in den neongelben Jacken ins Netz – aber kein einziger alkoholisierter Lastwagenfahrer.

Hochstädter ist dennoch zufrieden. Er hofft, dass die Polizei ein Zeichen gesetzt hat und es sich rumspricht, dass nicht jeder fahren darf, wie er will. „Es geht auch um Abschreckung“, sagt er. Verständnis zeigen auch die Lastwagenfahrer. „Es ist gut, dass ihr das macht. Vielleicht nicht zu oft“, sagt ein nüchterner Straßenkapitän. Natürlich könne es nicht jedes Wochenende eine solche Kontrolle geben, sagt Hochstädter. Andererseits könne es jederzeit wieder soweit sein.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.01.2019