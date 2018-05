Anzeige

Bergstraße.Für den SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel stand bei einem Besuch im Kreis Bergstraße auch ein Austausch über die derzeitige Lage bei der hessischen Polizei auf dem Programm. Gemeinsam mit den beiden Landtagsabgeordneten Karin Hartmann und Norbert Schmitt sowie dem SPD-Landtagskandidaten Marius Schmidt suchte Schäfer-Gümbel das Gespräch mit Christian Richter und Jörg Weitmann von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Südhessen.

„Wir hören von der Landesregierung immer wieder, wie gut die personelle Ausstattung der Polizei sei. Auf Grundlage einer Anfrage unserer beiden Abgeordneten müssen wir feststellen, dass alleine für die Polizeidirektion Bergstraße und die Dienststellen Anfang 2017 über 44 000 Überstunden aufgelaufen sind. Dazu haben wir eine steigende Tendenz von Krankentagen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier weit auseinander“, so SPD-Landtagskandidat Marius Schmidt.

Richter und Weitmann machten in ihren Ausführungen deutlich, dass die „Aufgaben der Polizei stark gewachsen sind. Durch die Polizeibeschäftigten müssen zu den eigentlichen Arbeiten im täglichen Dienst zusätzlich zum Beispiel Fußballspiele, Demonstrationen und so weiter gesichert werden. Hinzu kommt, dass immer komplexer werdende Aufgaben in der Ermittlungsarbeit anfallen und hierzu das qualifizierte Personal an allen Ecken fehlt. Wir wünschen uns mehr Wertschätzung, eine angemessene Besoldung und schlagen daher einen eigenen Tarif beziehungsweise Besoldung für Polizeibeschäftigte vor, die den Anforderungen auch Rechnung tragen und den Polizeiberuf in Hessen attraktiver macht.“