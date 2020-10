Polizei schnappt reisende Straftäter

Bergstraße.Überregional tätigen Straftätern waren am Mittwoch Zivilfahnder der Polizei auf der Spur. Dabei gingen ihnen gegen 19.30 Uhr auf der A 67 bei Lorsch zwei Tatverdächtige eines räuberischen Diebstahls zwei Tage zuvor in einer Drogerie in Remscheid ins Netz. Dort war einer der Täter – der 31-jährige Fahrer des Autos auf der A 67 – festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ein weiterer an dem Diebstahl Beteiligter konnte flüchten. Ob es sich hierbei um den 32 Jahre alten Beifahrer des Mannes gehandelt hat, der sich zudem illegal in Deutschland aufhält, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. In dem Auto fanden die Beamten Drogerieartikel und Rasierklingen im Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei stellte das mutmaßliche Diebesgut sicher und nahm das Duo fest. pol

