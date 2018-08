Polizei sperrt ab

Hüttenfeld.Die Deutschland Tour macht am Sonntag, 26. August, Station in unserer Region. Zwischen 12.10 und 12.21 Uhr wird das Feld voraussichtlich über die L3111 Hüttenfeld passieren. In dieser Zeit ist mit zeitweisen verkehrlichen Einschränkungen für die Anwohner zu rechnen. Es soll nach Angaben der Stadt sichergestellt werden, dass die Straßenabschnitte nur maximal 45 Minuten für den regulären Verkehr gesperrt sind. Diese kurzfristige Einschränkung orientiert sich an der Durchfahrtszeit der Radsportler, die auf www.Deutschland-Tour.com/Verkehr abgerufen werden können.

Circa 30 Minuten vor dem Feld der Radsportler sorgen die Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters, die an ihren Warnwesten leicht zu erkennen sind, für eine freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 15 Minuten vor den herannahenden Profisportlern das Rennen an. Nachdem alle Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei.

Die Strecke des Radrennens ist durch Hinweisplakate kenntlich gemacht. Sie darf am 26. August nicht zum Parken benutzt werden. Informationen und Sperrhinweise stehen auf der Veranstaltungswebseite. red

