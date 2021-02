Polizei stellt Drogen, Geld und Softairpistole sicher

Bergstraße

37-Jährigen mit 1,5 Promille am Steuer gestoppt

Für einen 37 Jahre alten Mann aus Riedstadt endete die Fahrt in seinem Auto am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Rheinstraße in Darmstadt. Dort stoppten Polizeibeamte des 2. Reviers den Wagenlenker und ...