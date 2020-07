Polizei sucht rechtmäßige Besitzer

Bergstraße.Am 30. Juni wurde in einer Wohnung bei einem tatverdächtigen Drogenhändler in Bürstadt mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim sucht jetzt die rechtmäßigen Besitzer von Fotoapparat, Werkzeugen etc. und fragt, wo und wem die Gegenstände entwendet wurden.

Auch, wenn bisher keine Anzeige erstattet wurde, werden alle in Frage kommenden Geschädigten gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat 21/ 22 unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. ots

