Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Bensheim.Am Freitag (20.11.) kam es in Bensheim gegen 17:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Rodensteinstraße/Fehlheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Pkw Hyundai und einem blauen Pkw Citroen. Nach derzeitigem Stand

könnte der 69-jährige Fahrer des Citroen als Linksabbieger in der Fehlheimer Straße auf "Grün" gewartet haben, als die 34-jährige Fahrerin mit ihrem Hyundai auf der danebenliegenden Geradeausspur an dem Hyundai vorbeifuhr. Hierbei kam es

offenbar zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, die dadurch beschädigt wurden. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 in Verbindung zu setzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 22.11.2020