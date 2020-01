Polizei vereitelt Überfall

Südhessen/Ludwigshafen.Ein Hinweis an die Beamten im Polizeipräsidium Darmstadt führte jetzt zu zwei Festnahmen in Ludwigshafen. Davon berichteten gestern die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Mitteilung.

Dem Hinweis zufolge sollte ein Geschäftsmann aus dem Raum Südhessen ins Visier der mutmaßlichen Täter geraten sein. Ein Raubüberfall sei geplant. Die Darmstädter Ermittler reagierten sofort und stellten intensive Ermittlungen an, die in einen groß angelegten Polizeieinsatz am Montag mündeten.

Zwei Schusswaffen sichergestellt

In enger Zusammenarbeit mit der Polizei Rheinland-Pfalz und unterstützt von hessischen Spezialkräften wurden zwei Männer im Alter von 40 und 43 Jahren festgenommen und eine Wohnung in Ludwigshafen sowie ein Auto durchsucht, das einer der Beschuldigten nutzte. Bei ihrem Einsatz stellten die Polizeibeamten zwei scharfe Schusswaffen sicher.

Die beiden Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der über den Erlass von zwei Untersuchungshaftbefehlen – wegen der Verabredung eines Verbrechens und der Straftat nach dem Waffengesetz – zu entscheiden hat. Parallel dazu dauern die Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat an. pol

