Polizei verfolgte flüchtenden Kleinkraftradfahrer

Pfungstadt.Am Dienstagabend gegen 20:35 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Pfungstadt den Fahrer eines Kleinkraftrades im Bereich der Mainstraße in Pfungstadt zu kontrollieren. Der konnte sich aber zunächst der Kontrolle entziehen, berichtet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde der flüchtende Kradfahrer im Bereich der Ludwig-Clemenz-Straße durch die Streife erneut gesehen. Aber auch hier versuchte der Fahrzeugführer zu flüchten. Dabei kam es im Bereich der Kreuzung Klingsackerstraße /B 426 zu einer gefährlichen Situation, als der Flüchtende bei Rot über die Kreuzung fuhr und dadurch mindestens ein weiteres - unbeteiligtes - Fahrzeug stark abbremsen musste. Im Verlauf der weiteren Flucht fuhr sich der Roller im Bereich der Kirchschneise fest, der Fahrer setzte seine Flucht zu Fuß fort. Unter Einbindung weiterer Streifen sowie zweier Diensthundeführer konnte der 34-jährige Fahrer aus Griesheim schließlich im Wald festgenommen werden. Ein angeforderter Polizeihubschrauber war bereits im Anflug, konnte aber abbrechen. Der Kradfahrer wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss verantworten müssen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Pfungstadt (06157-95090) in Verbindung zu setzen.

