Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Bergstraße.Seit einigen Tagen gehen bei der Polizei wieder vermehrt Mitteilungen über Fremde ein, die im Kreis Bergstraße auf der Straße oder an Haustüren Bürger ansprechen, um angeblich Schmuck, alte Teppiche, Schallplatten oder Fotoapparate kaufen zu wollen. Die Polizei warnt eindringlich davor, sich auf solche Geschäfte einzulassen, besonders Fremde mit nach Hause zu nehmen. In der Vergangenheit haben sich häufig in Aussicht gestellte lukrative Geschäfte als Betrügereien erwiesen. Um nicht über das Ohr gehauen zu werden, solle man scheinbar verlockende Angebote von Fremden entschieden ablehnen. Wer einen Verkauf von Wertsachen in Erwägung zieht, solle sich an bekannte Anbieter wenden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.03.2020