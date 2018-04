Anzeige

Zwingenberg.Ein in Zwingenberg wohnhafter Mann ist am Montag bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen haben bis Dienstagabend zu keinem Erfolg geführt.

Am Mittwoch hat die Polizei ihre Suche ausgeweitet und ein Bild des Vermissten veröffentlicht. Es handelt sich um den 57 Jahre alten Wilhelm Spiegel. Er ist dringend auf die regelmäßige Versorgung mit Medikamenten angewiesen. Der Pflegedienst, der ihn deshalb wie gewohnt am Montagmorgen in seiner Wohnung aufsuchen wollte, traf ihn dort nicht an. Zuletzt gesehen wurde der Vermisste, wie die Polizei mittlerweile in Erfahrung gebracht hat, bereits am Sonntagabend gegen 18 Uhr.

In der Wohnung des Mannes wurden keinerlei Hinweise entdeckt, die auf eine Suizidabsicht oder auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Die persönlichen Kontakte des Mannes – soweit sie zu ermitteln waren – wurden von der Polizei ausgewertet; auch dabei ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte für den Aufenthaltsort.