Polizeigewerkschaft fordert Stopp des Castor-Transports

Biblis/Wiesbaden.Nach dem Start des Castor-Transports aus dem britischen Sellafield in das Zwischenlager in Biblis hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erneut einen Stopp gefordert. Angesichts der Corona-Pandemie sei es unnötig, riskant und unverhältnismäßig, dass ausgerechnet in der kommenden Woche ein Großeinsatz stattfinden solle, teilte die GdP am Donnerstag mit. Es müsse möglich sein, den Transport in Norddeutschland zu unterbrechen. Die Begleitung halte Tausende Polizisten in Hessen und Niedersachsen sowie von der Bundespolizei von dringenden Aufgaben ab und setze sie einem gesteigerten Infektionsrisiko aus.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020