Polizeihund stellt Flüchtigen nach Unfall auf der A 67

Autobahnen.Nach einem Unfall auf der Autobahn 67 bei Raunheim hat Polizeihund Ilox den flüchtigen Beifahrer in einem Wald gestellt. Der Fahrer sei wenig später in seiner Wohnung festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 26 Jahre alte Mann war am Sonntagabend mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, der Wagen prallte in die Behelfsschutzplanke einer Baustelle. Gemeinsam mit seinem 29 Jahre alten Beifahrer habe er das Auto stehen lassen und sei zu Fuß geflüchtet. Die Einsatzkräfte hätten sich mit einem Polizeihund auf die Suche gemacht und seien in einem nahe gelegenen Wald fündig geworden - dort habe Ilox den Beifahrer aufgespürt. Die Polizei sperrte die A67 in Fahrtrichtung Süden nach dem Unfall für zwei Stunden.

