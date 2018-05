Anzeige

1634 in Brand gesetzt

1350 ließ ein Erdbeben in der Rheinebene den Burgfried einstürzen. 1479 fiel die Burg an die Landgrafschaft Hessen, 1567 verteilte sie Landgraf Ludwig der Gutmütige an seine vier Kinder. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Burg gestürmt und 1634 von Soldaten in Brand gesetzt. 1693 wurde sie zerstört, verfiel anschließend und wurde von den Bürgern als Steinbruch genutzt.

Wie Hofmann weiter ausführte, wurde die Ruine im 18. Jahrhundert zum Ausflugsziel für Künstler und Veteranenverbände. 1888 wurde im Vorhof eine Gaststätte gebaut, 1990 ein Aussichtsrestaurant auf der Burg eröffnet. Mittelalterliche Erlebnisgastronomie, Walpurgisnacht und Freilichtspiele belebten das 1902 restaurierte Anwesen.

Am südlichen Tor machte Hans Ludwig die Polizeisenioren auf die „Pechnase“ aufmerksam, durch die anrückende Feinde mit Pech begossen und auf diese Weise abgewehrt wurden. Wie Hofmann erläuterte, war die Burg mit einem tiefen Graben geschützt und verfügte über eine Zugbrücke und eine Zisterne.

Zudem gab es ein Küchengebäude, Marstall, Schmiede sowie Unterkünfte für Burgmannen. In einem Zehntkeller wurde Wein gelagert. Von großer Bedeutung war die Kapelle in der ersten Etage: Es hieß, wer diese erreicht habe, dürfe nicht erschlagen werden. Da die Besitzer dem aber nicht recht trauten, ließen sie einen geheimen Fluchtweg anlegen.

Schätze im alten Brunnen

Wurde in den ersten Jahren Wasser mit Pferden aus dem Tal geholt, bauten die Schlossherren später einen 62 Meter tiefen Brunnen, erläuterte Hofmann den Polizeisenioren. Als dieser versiegte, wurde er als Mülldeponie benutzt. „Das war ein glücklicher Zufall“, so Hofmann: Denn als der Brunnen 1936 wiederentdeckt und ausgegraben wurde, fanden Archäologen darin wertvolle, museumsreife Stücke.

Für Erstaunen bei den Besuchern sorgte die etwa 300 Jahre alte Kiefer, die auf einer Burgmauer wächst. „Sie wirkt wie ein großer Bonsai“, meinte ein Besucher. Die Gruppe erfuhr an diesem Tag viel Wissenswertes zum Auerbacher Schloss und seiner wechselvollen Geschichte. Uschi Hess als Sprecherin der Senioren bedankte sich bei Hans Hofmann mit einem Weinpräsent. Den Abschluss der Führung beging die Gruppe gemeinsam in einer Gaststätte in Auerbach. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018