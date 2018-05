Anzeige

Bergstraße.Wahlen standen auf dem Programm der Hauptversammlung beim deutsch-polnischen Freundschaftsverein Brücke/Most im Heppenheimer Stadtteil Erbach. Dabei blieb alles wie bisher: Der alte Vorstand wurde einstimmig für zwei Jahre im Amt bestätigt.

Zuvor hatte Vorsitzender Philipp-Otto Vock in seinem Bericht noch einmal die Aktivitäten der vergangenen Jahre vorgetragen. Im Mittelpunkt standen die Fahrt nach Warschau, der Frankfurt-Tag 2016, die Jubiläumsbegegnung 15 Jahre Partnerschaft der Kreise Bergstraße/Swidnica 2016, die sehr gelungene Danzig-Reise 2017 und das Jubiläumswochenende aus Anlass des 15-jährigen Bestehens des Freundschaftsvereins Brücke/Most im vergangenen Jahr. Nach seinen Ausführungen hat sich der Vorstand im Berichtszeitraum zu insgesamt zehn Sitzungen getroffen.

Besondere Beachtung schenkte er der Polnisch-AG am Goethegymnasium in Bensheim. Hierzu laufen Bemühungen, dass aufgrund des steigenden Zuwachses von polnischen Mitbürgern mit Unterstützung des Kultusministeriums Polnisch als zweite Fremdsprache eingeführt werden kann. Insgesamt sei er, so Vock, sehr mit dem harmonischen und effizienten Miteinander im Vorstand zufrieden.