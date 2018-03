Porsche-Fahrer kommt aus der Psychiatrie frei

Anzeige

Darmstadt/Bergstraße.Das Landgericht Darmstadt hat per Urteil die von der Staatsanwaltschaft beantragte Unterbringung eines 65 Jahre alten Viernheimers in einer psychiatrischen Klinik verworfen und einen entsprechenden Beschluss des Amtsgerichts Bensheim aufgehoben. Der Mann, der seit seiner vorübergehenden Festnahme in der Forensischen Psychiatrie in Haina untergebracht war und dort medikamentös behandelt wurde, konnte den Gerichtssaal gestern als freier Mann verlassen.

Die 15. Große Strafkammer unter Vorsitz von Daniel Kästing bestätigte zwar die Schuldunfähigkeit des Angeklagten zur Tatzeit aufgrund einer hirnorganischen Schädigung, sah aber aufgrund „umfassender Abwägungen“ von einer Gefährlichkeitsprognose und einer unbegrenzten Einweisung in die Psychiatrie ab.

Führerschein dauerhaft entzogen

Weder vor noch nach den Vorfällen im November 2016 und April 2017 – gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Beleidigungen, versuchte gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und zwei Verstöße gegen das Waffengesetz – habe sich der Mann etwas zuschulden kommen lassen, begründete der Vorsitzende Richter den Urteilsspruch. Seitdem der 65-Jährige ärztlich verordnete Medikamente zu sich nehme, habe sich sein Zustand stabilisiert.