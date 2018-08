Portugiesisch lernen für Olympia in Rio

Bergstraße.Olympia in Rio - die beste Gelegenheit, außer sportlichen Höchstleistungen gleich noch den Zuckerhut und die Copacabana zu Gesicht zu bekommen. Eine Brasilianerin vermittelt für die Kreisvolkshochschule (Kvhs) an fünf Abenden ihre Muttersprache - garniert mit Tipps, wie man Brasilien am besten erkundet. Das sprachliche Handgepäck enthält wichtige Redewendungen, um nach dem Weg zu fragen, Essen

...

Sie sehen 56% der insgesamt 717 Zeichen des Artikels