Hessen.Politik und Rettungsdienste haben eine positive Bilanz des Impfbeginns in Hessen gezogen. "Die Abläufe und das Arbeiten Hand-in-Hand funktionierten sehr gut", berichtete das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das in Hessen die meisten Impfzentren betreibt. Wie viele Menschen am Sonntag geimpft wurden, war am Montag unklar. Die Zahl der verabreichten Dosen werde zwar erfasst, müsse aber noch geprüft werden, hieß es im hessischen Innenministerium.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020