Positive Signale für die Beziehungen zu Ankara

Bergstraße.Mit einer großen Wirtschaftsdelegation war Peter Altmaier am 25. Oktober in die Türkei gereist. Türen habe er öffnen wollen, so der Wirtschaftsminister über das angespannte Verhältnis zu Ankara. Über 40 deutsche Firmenchefs waren mit dabei. Unter den Gästen auch Cem Joachim Tamkan aus Einhausen. Im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet der türkischstämmige Business-Manager bei DB Schenker Mannheim von einer positiven Entwicklung in den deutsch-türkischen Handelsbeziehungen.

„Die Türkei ist mit ihrer dynamischen Entwicklung nach wie vor ein wichtiger Markt für deutsche Unternehmen. Gleichzeitig wollen viele Mittelständler in der Europäischen Union präsent sein“, so Tamkan, der für seine Firma die Geschäfte in der Türkei leitet.

Für Ankara ist Deutschland der größte Exportmarkt und einer der wichtigsten ausländischen Investoren. Das Treffen habe gezeigt, dass es trotz ungelöster bilateraler Streitfragen und einer wachsenden innenpolitischen Polarisierung ein großes Interesse der deutschen Wirtschaft an Investitionen am Bosporus gibt.

Tamkan kennt die Heimat seines Vaters gut – seine Mutter stammt aus Niedersachsen. Er ist in Essen geboren und in Istanbul aufgewachsen. „Heute sind Dutzende deutsche Konzerne in der Türkei vertreten.“ Ihnen folgten in den 2000er Jahren tausende deutsche Mittelständler. Sie haben das Land nicht nur als großen Absatzmarkt, sondern auch als Produktionsstandort für Exporte entdeckt, so der Einhäuser.

Schlüsselfunktion

Die Logistik-Branche nehme in den deutschtürkischen Wirtschaftsbeziehungen eine Schlüsselfunktion ein. Daher die Einladung nach Ankara. Der Logistik-Dienstleister, für den er arbeitet, ist seit 1995 mit der eigenen Landesgesellschaft, mehreren Niederlassungen – etwa in Arkas und Bursa – und einem eigenen Handels-Management eng mit der Türkei verzahnt. Die Transportverbindungen zwischen beiden Ländern wurden in den letzten fünf Jahren weiter ausgebaut.

„Beide Länder brauchen einander“, sagt Cem Joachim Tamkan. In Ankara habe er viele positive Stimmen vernommen, die den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit optimistisch kommentierten. Tamkan kann sich vorstellen, dass damit nun eine neue Phase der Handelsbeziehungen beginne.

Dennoch möchte er nicht verschweigen, dass die politischen Veränderungen in der Türkei viele Ressentiments geschürt hat: Denn so richtig attraktiv wurde das Land für deutsche Unternehmen vor allem durch die Aufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen 2005.

Doch das ist lange her. Inzwischen hat sich nicht nur die europäische Perspektive der Türkei verdunkelt, auch der autoritäre Kurs des Staatschefs Erdogan irritiert viele Investoren. Zumal dieser immer mehr Kompetenzen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik an sich gezogen hat. Seit den politischen Unruhen 2016 halten sich viele deutsche Unternehmen zurück. Hier müsse erst wieder Vertrauen geschaffen werden, sagt auch Tamkan. Diese Aspekte seien der türkischen Regierung nicht gleichgültig, glaubt er. Zudem ist das Land angesichts der Finanz- und Währungskrise und dem hohen Handelsdefizit noch mehr auf ausländische Investitionen und tragfähige Beziehungen zur EU angewiesen. Hoffnungen ruhen unter anderem auf einer Erweiterung des Freihandelsabkommens auf Agrarprodukte und Dienstleistungen. Allerdings müsse Ankara auch für stabile und verlässliche Rahmenbedingungen sorgen, um für europäische Firmen wieder attraktiver zu werden, so Cem Joachim Tamkan im Gespräch mit dieser Zeitung.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.12.2018