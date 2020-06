Die Autoprämie kommt, aber nicht für abgasarme Diesel und Benziner. Ein Fehler, wie sich zeigen wird. Denn die Kaufprämie nur für Elektroautos bringt den deutschen Autoherstellern wenig. Es profitieren vor allem ausländische Hersteller, wie Renault (Frankreich), Tesla (USA) und Smart (China). Nach Berechnungen von Branchenexperten sind etwa nur ein Viertel der förderfähigen E-Autos deutsche Fabrikate. Also wird mit der E-Auto-Förderung mit deutschem Steuergeld die Autoindustrie im Ausland subventioniert, das war vermutlich nicht Sinn der Sache. Hinzu kommt, dass zwei von drei E-Autos hierzulande von Firmen gekauft werden. Die Bürger haben also wenig von der Prämie und fahren weiterhin Diesel oder Benziner.

Das alles sorgt dafür, dass der Strukturwandel in der Autoindustrie vom Verbrennungs- zum Elektromotor schneller vorangeht, was man begrüßen kann. Dann sollte man aber auch zugeben, dass sich im Gegenzug der Verlust von Arbeitsplätzen in Deutschlands Vorzeigebranche beschleunigen wird. Für den Bau von E-Autos werden viel weniger Teile und somit Beschäftigte benötigt als bei Verbrennern.