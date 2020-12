Hessen.Die Präsenzpflicht von Kindern und Jugendlichen in den hessischen Schulen soll ab Mittwoch aufgehoben werden. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Sonntag nach einer Bund-Länder-Schalte zum weiteren Vorgehen in der Pandemie an. Am Montag in einer Woche (21.12.) beginnen die Weihnachtsferien in Hessen.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 13.12.2020