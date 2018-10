Prävention kommt vor Intervention

Bergstraße.Die diesjährige Herbsttagung der hessischen Jugendamtsleitungen fand in Heppenheim statt. Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz begrüßte gemeinsam mit Jugendamtsleiter Kai Kuhnert 20 Vertreter der Jugendämter in den hessischen Landkreisen sowie Monreal Horn von der Geschäftsstelle des hessischen Landkreistages. Stolz stellte anschließend den Kreis mit seinen regionalen und wirtschaftlichen Bedingungen vor und erläuterte die Arbeitsschwerpunkte in der Sozial- und Jugendpolitik. „Wir versuchen, Vordenker zu sein“, sagte Stolz. „Wir bieten frühe Hilfen für einen guten Start ins Familienleben an, außerdem Elterntrainings, um Eltern zu unterstützen und deren Kompetenzen zu fördern. Für den Kreis geht Prävention vor Intervention. Dabei hat der Kinderschutz für uns höchste Priorität.“

Jugendamtsleiter Kuhnert, der ab 2019 auch einen Sitz bei der Schiedsstelle des Landes übernimmt, stellte anschließend das Jugendamt vor.

Umrahmt war die Veranstaltung durch ein Abendprogramm, bei dem die Gäste unter anderem an einer „Laternenführung“ durch Heppenheim teilnahmen. red

